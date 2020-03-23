Минюст распространил заявление о регистрации управляющих по делам о банкротстве

Министерство юстиции, принимая за основу закон О внесении изменений и дополнений в Закон “О банкротстве” части 7-9 статьи 72 и приказ министра юстиции № 108 от 12 марта 2020 года до 10 апреля 2020 года проведет учет управляющих по делам о банкротстве.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство юстиции Армении․

"С целью учета управляющие, руководствуясь постановлением министра юстиции от 2020 г. согласно пункту 2 пункта 3 приказа № 108-н от 12-го марта, до 1 апреля 2020-го года на адрес электронной почты Министерства юстиции: [email protected] должны представить информацию о территории обслуживания (область или области Республики Армения, город Ереван), в которой они хотят развернуть деятельность, в противном случае территорией обслуживания будет считаться вся территория Республики Армения, о количестве дел о текущем (незавершенном) банкротстве, которые они ведут по состоянию на день представления информации.

Министерство юстиции будет ставить на учет и тех управляющих, которые до вступления в силу закона от 12 декабря 2019 года ЗР-294-Н об изменениях и дополнениях в Закон “О банкротстве” занимались деятельностью управляющего (имели такое разрешение), однако им уже исполнилось 63 года. Эти лица с целью учета, кроме вышеуказанных сведений, до 1 апреля 2020 года должны представить в Министерство юстиции также и письменную информацию о сроке разрешения на продолжение своей деятельности, прилагая соответствующие доказательства.

В то же время сообщаем, что лица, получившие квалификационное свидетельство управляющего в 2019г., для проверки квалификации, могут быть поставлены на учет Министерства юстиции только после вступления в саморегулируемую организацию”, - говорится в сообщении.