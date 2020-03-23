Всем доступное образование: “Ростелеком” расширяет рамки дистанционного образования

Оценивая ситуацию, сложившуюся в стране из-за распространения коронавируса, и необходимость организации дистанционных занятий, “Ростелеком” предпринимает новые шаги, чтобы сделать дистанционное образование более доступным.

Компания предоставляет возможность всем операторам кабельного телевидения Армении ретранслировать телеканал Hybrid Edu (ch121), транслируемый через Smart TV.

“Учитывая важность дистанционного обучения в нынешних условиях, мы приняли решение предоставить нашим партнерам, развернувшим деятельность в разных населенных пунктах Армении, возможность сделать этот учебный телеканал доступным и их абонентам. Мы уверены, что только совместными усилиями можно решать проблемы, возникающие в сложных ситуациях”, - отметил генеральный директор “Ростелеком-Армения” Айк Фарамазян.

На прошлой неделе “Ростелеком”, в сотрудничестве с компанией “Гибрид Солюшнс”, заявил о трансляции нового образовательного канала (Hybrid Edu (ch121) через Smart TV компании: https://www.rtarmenia.am/news/view/rostelecom-education). В эфире телеканала Hybrid Edu можно проследить за дистанционными курсами по ряду предметов общеобразовательных школ, подготовленными Министерством НОКС Армении и преподнодимые лучшими преподавателями.

Отметим также, что в рамках инициативы сделать дистанционное образование более доступным в эфире образовательного канала Смарт ТВ “Ростелеком” Hybrid Edu отныне можно смотреть обучающие материалы Армянского офиса образовательного фонда “Айб” академии “Кан”. Тесты и занятия, разработанные специалистами Академии “Кан”, разнообразны - от математики до искусства, от статистики до теории вероятности. Более подробную информацию о сотрудничестве можно найти на официальном сайте компании: https://www.rtarmenia.am/news/view/rostelecom-ayb-learning.

Полную информацию о “Ростелеком”, ЗАО “ДЖИЭНСИ-Альфа” (www.rtarmenia.am) можете прочесть на армянском языке на сайте https://armenpress.am/arm/news/1009656.html