«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Правительство Армении приняло решение объявить в стране на 30 дней чрезвычайное положение
СМИ будет разрешено публиковать только официальную информацию о коронавирусе
В парламенте обсужден законопроект об установлении наказания за нарушение режима изоляции
Из-за распространения коронавируса решено запретить въезд в Армению гражданам 16 стран
В Армении число подтвержденных случаев кооровирусного заражения достигло 160
133 из 160 подтвержденных случаев коронавируса в РА связаны с Эчмиадзином и предприятием в Ереване
В Армении излечился первый пациент, заразившийся коронавирусом
Один из случаев коронавируса зафиксирован на производственном предприятии Еревана
Персонал «Армаэронавигации» самоизолировался в связи с заражением сотрудника коронавирусом
В Армении коронавирус выявлен у школьника
Граждане по-своему поблагодарили медработников, борющихся с коронавирусом
4041 одиноким пожилым людям будут предоставлены продовольственные корзины на один месяц
Армен Саркисян говорил с Нубаром Афеяном об испытаниях вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса
С азербайджанских IP адресов в соцсетях распространяется дезинформация, создающая панику
Военные самолеты Су-30 СМ ВС Армении контролируют воздушное пространство
Армения улучшила позиции в Индексе экономической свободы “Heritage Foundation”
Офис Анны Акопян представляет подробности встречи с Меланьей Трамп
ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта
Армен Саркисян подписал ряд законов
Армен Саркисян подписал закон о материальном резерве и пакет сопутствующих законов
Пашинян назвал новые сроки проведения конституционного референдума
Правительство Армении запустит крупные пакеты поддержки бизнеса
Правительство предоставит экономике помощь в размере 150 млрд драмов
Премьер-министр провел совещание по антикризисным экономическим мерам
Арман Саргсян назначен начальником полиции Республики Армения
Эдуард Мартиросян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения
Для учеников в эфире Общественного телевидения будут организованы уроки дистанционного обучения
ЗАО “Айпост” выплаты пенсий будет осуществлять исключительно посредством доставки на дом
Давид Макарьян назначен заместителем министра по вопросам реинтеграции Украины
Артем Афян стал советником премьер-министра Украины
Шаварш Карапетян назначен советником президента Башкирии
Армянские таксисты в Барселоне предлагают бесплатно перевозить медработников
«Евровидение-2020» отменено из-за коронавируса
Евро-2020 перенесли на 2021 год
Состояние жены Ароняна стабильное, имеются переломы
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