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Рассмотрение личного поручительства адвокаты Роберта Кочаряна просят передать другому судье

Рассмотрение личного поручительства адвокаты Роберта Кочаряна просят передать другому судье

Член группы адвокатов Роберта Кочаряна  Ованес Худоян обратился к судье суда общей  юрисдикции Артуру Мкртчяну с просьбой передать другому  судье рассмотрение личного поручительства об изменении меры  пресечения в отношении Роберта Кочаряна. 

Как  передает Арменпресс, адвокатская группа Кочаряна обнародовала соответствующее заявление. 

Ответ на апелляцию адвоката станет известен в понедельник, 23 марта.

Судебное заседание, назначенное на 17 марта, не состоялось из-за отсутствия председательствующей судьи Анны Данибекян. Позже стало известно, что судья Данибекян перенесла операцию.

Бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян и Карен Карапетян, а также бывший премьер-министр Арцаха Анушаван Даниелян предложили  изменить меру пресечения в отношении Кочаряна под личное поручительство.


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