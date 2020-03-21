Рассмотрение личного поручительства адвокаты Роберта Кочаряна просят передать другому судье

Член группы адвокатов Роберта Кочаряна Ованес Худоян обратился к судье суда общей юрисдикции Артуру Мкртчяну с просьбой передать другому судье рассмотрение личного поручительства об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Как передает Арменпресс, адвокатская группа Кочаряна обнародовала соответствующее заявление.

Ответ на апелляцию адвоката станет известен в понедельник, 23 марта.

Судебное заседание, назначенное на 17 марта, не состоялось из-за отсутствия председательствующей судьи Анны Данибекян. Позже стало известно, что судья Данибекян перенесла операцию.

Бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян и Карен Карапетян, а также бывший премьер-министр Арцаха Анушаван Даниелян предложили изменить меру пресечения в отношении Кочаряна под личное поручительство.