Время в Ереване: 11:07:36,   21 Март

В Армении воздух прогреется на 5-7 градусов

В Армении воздух прогреется на 5-7 градусов

На территории РА  днем 21-го марта в отдельных районах, 22-го марта — в областях  Лори, Тавуш, Сюник, а также в Арцахе ожидаются осадки, возможна гроза. С 23-26 марта ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 23-25 марта температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване  днем 21-го марта в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой. С 22-26 марта ожидается погода без осадков.


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