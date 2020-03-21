В Армении воздух прогреется на 5-7 градусов

На территории РА днем 21-го марта в отдельных районах, 22-го марта — в областях Лори, Тавуш, Сюник, а также в Арцахе ожидаются осадки, возможна гроза. С 23-26 марта ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 23-25 марта температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 21-го марта в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой. С 22-26 марта ожидается погода без осадков.