Время в Ереване: 11:07:36,   21 Март

В день рождения одного из изолированных граждан врачи преподнесли сюрприз

В день рождения одного из изолированных граждан врачи преподнесли сюрприз

В день рождения одного из   граждан, изолированных граждан из-за распространения коронавируса,  врачи преподнесли сюрприз.

Как  передает Арменпресс, организатор здравоохранения Нарек Ванесян, который координирует  карантинный режим в одном из изоляторов, опубликовал в социальной сети Facebook видео о том, как  врачи, поздравляли гражданина с песнями, тортом и сладостями. 

«С днем рождения! В одном из изоляторов, где руковожу, мы с командой так поздравляем с днем рождения нашего временно изолированного соотечественника», - отметил Нарек Ванесян.

Алина Никогосян, пресс-секретарь Министерства здравоохранения, также разместила видео на своей странице. 

В Армении зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 10:00 часов 21 марта   составляет 160.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с   18:30 часов 16 марта 2020 года до 14 апреля 2020 года в 17:00.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации