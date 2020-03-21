В день рождения одного из изолированных граждан врачи преподнесли сюрприз

В день рождения одного из граждан, изолированных граждан из-за распространения коронавируса, врачи преподнесли сюрприз.

Как передает Арменпресс, организатор здравоохранения Нарек Ванесян, который координирует карантинный режим в одном из изоляторов, опубликовал в социальной сети Facebook видео о том, как врачи, поздравляли гражданина с песнями, тортом и сладостями.

«С днем рождения! В одном из изоляторов, где руковожу, мы с командой так поздравляем с днем рождения нашего временно изолированного соотечественника», - отметил Нарек Ванесян.

Алина Никогосян, пресс-секретарь Министерства здравоохранения, также разместила видео на своей странице.

В Армении зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 10:00 часов 21 марта составляет 160.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 14 апреля 2020 года в 17:00.