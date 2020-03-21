В Грузии объявляется чрезвычайное положение
15:08, 21 Март, 2020
В связи с ситуацией, вызванной новым коронавирусом, в Грузии объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля.
Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Как передает Арменпресс, посольство Армении в Грузии на своей странице в социальной сети Facebook сообщает, что премьер-министр уже обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили по поводу чрезвычайного положения. Вопрос поставлен на голосование парламента.
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