В Грузии объявляется чрезвычайное положение

В связи с ситуацией, вызванной новым коронавирусом, в Грузии объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля.

Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Как передает Арменпресс, посольство Армении в Грузии на своей странице в социальной сети Facebook сообщает, что премьер-министр уже обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили по поводу чрезвычайного положения. Вопрос поставлен на голосование парламента.