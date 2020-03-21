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В Грузии объявляется чрезвычайное положение

В Грузии объявляется чрезвычайное положение

В связи с ситуацией, вызванной новым коронавирусом, в Грузии объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. 

Об этом объявил  премьер-министр Грузии Георгий Гахария. 

 Как  передает Арменпресс, посольство Армении в Грузии на своей странице в социальной сети Facebook сообщает, что премьер-министр уже обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили по поводу чрезвычайного положения. Вопрос   поставлен на голосование парламента.


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