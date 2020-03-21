В список случаев, считающихся особыми и неотложными для въезда в Армению, внесены изменения. Гражданам разрешен въезд в Армению для участия в церемонии панихиды или похорон.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в решении Коменданта от 21 марта 2020 года во изменение решения N7 20 марта.

Руководствуясь подпунктами 2 и 3 приложения к решению 298-Ն Правительства Республики Армения "Об объявлении чрезвычайного положения в 2020 году", внести следующее изменение в решение Коменданта N7 от 20 марта 2020 года об установлении особых и неотложных случаев въезда в Республику Армения:

После слов «в случае крайней необходимости» в пункте 1 решения добавить слова «или близким родственникам погибшего для участия в панихиде или похоронах. Данным решением близкими родственниками считаются родители, муж, жена, дети, сестра и брат покойного». Добавить в пункт 1 новый параграф следующего содержания: «Исключение из запрета на въезд на территорию Республики Армения распространяется также на лиц, состоящих в пограничных войсках Российской Федерации в Республике Армения, и членов их семей. Данным решением членами семьи считаются родители, дети, супруги, супруги, проживающие вместе», - говорится в решении.

Решение вступает в силу с момента опубликования решения.