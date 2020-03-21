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Гражданам разрешен въезд в Армению для участия в церемонии панихиды или похорон

Гражданам разрешен въезд в Армению для участия в церемонии панихиды или похорон

В список  случаев, считающихся особыми и неотложными для  въезда в Армению, внесены изменения. Гражданам разрешен въезд в  Армению для участия в церемонии панихиды или похорон. 

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в решении   Коменданта от 21 марта 2020 года во изменение решения N7 20 марта.

Руководствуясь подпунктами 2 и 3  приложения к решению 298-Ն Правительства Республики Армения "Об объявлении чрезвычайного положения в 2020 году",  внести следующее изменение в решение Коменданта N7 от 20 марта 2020 года об установлении особых и неотложных случаев въезда в Республику Армения: 

  1. После слов «в случае крайней необходимости» в пункте 1 решения добавить слова «или близким родственникам погибшего для участия в панихиде или похоронах. Данным  решением близкими родственниками считаются родители, муж, жена, дети, сестра и брат покойного». 
  2. Добавить в пункт 1  новый параграф следующего содержания: «Исключение из запрета на въезд на территорию Республики Армения распространяется также на лиц, состоящих в пограничных войсках Российской Федерации в Республике Армения, и членов их семей. Данным  решением членами семьи считаются родители, дети, супруги, супруги, проживающие вместе», - говорится в решении.

Решение вступает в силу с момента опубликования решения.


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