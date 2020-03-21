Саакян встретился с прибывшим в Арцах президентом РА Арменом Саркисяном
21 марта Президент Бако Саакян встретился с прибывшим в Арцах президентом Республики Армения Арменом Саркисяном.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия двух армянских республик.
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