Время в Ереване: 11:07:36,   21 Март

Саакян встретился с прибывшим в Арцах президентом РА Арменом Саркисяном

Саакян встретился с прибывшим в Арцах президентом РА Арменом Саркисяном

21 марта Президент Бако Саакян встретился с прибывшим в Арцах президентом Республики Армения Арменом Саркисяном.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном управлении  аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия двух армянских республик.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации