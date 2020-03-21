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Группа гуманитарной миссии РА в Сирии раздала разным учреждениям медицинские принадлежности

Группа гуманитарной миссии РА в Сирии раздала разным учреждениям медицинские принадлежности

В сотрудничестве с Генеральным консульством Республики Армения и Сирийским Крестом Помощи в Алеппо 20 марта Гуманитарная миссия Республики Армения передала медикаменты в армянский Дом престарелых   в Алеппо, в Медицинский центр Дарманатун и ряд других медицинских учреждений. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации Центра гуманитарного разминирования,  члены сирийского Красного Креста и медицинского центра Дарманатун поблагодарили армянских врачей за предоставленные медикаменты и содействие – как   армянскому Дому престарелых, так и центру Дарманатун и ряду других медицинских учреждений.  

Глава военного госпиталя Алеппо генерал Фаез аль-Аюби высоко оценил совместные усилия армянских и сирийских врачей, самоотверженную работу, высокие профессиональные качества не только в оказании медицинской помощи пострадавшим от войны, но и в их готовности бороться с любой угрозой. 

«Наши армянские партнеры привержены благородным принципам гуманности и оказывают профессиональную помощь сирийскому народу каждый день. Сирийский народ ценит то, что армяне с нами в этой сложной ситуации», - сказал он.

Директор больницы поблагодарил гуманитарную группу РА, консульство РА в Алеппо и власти за их постоянную поддержку.


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