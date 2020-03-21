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За прошедшую неделю Азербайджан произвел около 1900 выстрелов в сторону Арцаха

За прошедшую неделю Азербайджан произвел около 1900 выстрелов в сторону Арцаха

За период   15-21 марта   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1900 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны  Арцаха полностью контролируют ситуацию и продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые задачи.


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