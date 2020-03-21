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В Арцахе проводится дезинфекция на производственных предприятиях и объектах общественного питания

В Арцахе проводится дезинфекция на производственных предприятиях и объектах общественного питания

В рамках мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Республике Арцах, по поручению Государственной службы безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Армения в продовольственных магазинах, предприятиях  и пунктах общественного питания принимаются профилактические, профилактические меры. 

Об этом Арменпресс стало известно со страницы информационного штаба Арцаха в Facebook. 

«С этой целью Служба в сотрудничестве с Министерством здравоохранения разработала Руководство по профилактическим мерам и действиям по сокращению распространения инфекции, которое было предоставлено предприятиям, работающим на всех этапах пищевой цепи в стране — уже оповещен 501 объект. В то же время служба следит за выполнением профилактических, профилактических, дезинфекционных мероприятий хозяйствующими субъектами. Подобные мероприятия происходят одновременно в столице Арцаха Степанакерте и других регионах республики», - говорится в сообщении.


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