В Арцахе проводится дезинфекция на производственных предприятиях и объектах общественного питания

В рамках мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Республике Арцах, по поручению Государственной службы безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Армения в продовольственных магазинах, предприятиях и пунктах общественного питания принимаются профилактические, профилактические меры.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы информационного штаба Арцаха в Facebook.

«С этой целью Служба в сотрудничестве с Министерством здравоохранения разработала Руководство по профилактическим мерам и действиям по сокращению распространения инфекции, которое было предоставлено предприятиям, работающим на всех этапах пищевой цепи в стране — уже оповещен 501 объект. В то же время служба следит за выполнением профилактических, профилактических, дезинфекционных мероприятий хозяйствующими субъектами. Подобные мероприятия происходят одновременно в столице Арцаха Степанакерте и других регионах республики», - говорится в сообщении.