COVID-19. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ: По числу зараженных Германия и США обошли Иран

Число людей в мире, инфицированных COVID-2019, превысило 276 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превышает 11 тысяч человек. 21 марта произошло значительное увеличение числа выздоровевших, превысив 91 тысячу: еще вечером 20 марта это число составляло 88 000 человек.

По числу зараженных этим вирусом, первым продолжает оставаться Китай, где началась вспышка. Число инфицированных здесь составляет 81.008, хотя новых случаев становится меньше. На втором месте Италия: 47.021 человек, инфицированных коронавирусом. Италия является той европейской страной, где смертность от вируса наиболее высока - 4 тысячи 32 человека.

Испания стала третьей наиболее зараженной страной, по этой статистике она превзошла Иран. Здесь 21 571 подтвержденный случай коронавируса, 1093 человека умерли. По состоянию на 21 марта Германия и США также обошли Иран по количеству зараженных. В Германии число людей, зараженных коронавирусом, составляет 19 848, в США – 19.774. Иран долгое время находился на третьем месте, сейчас он шестом месте - здесь инфицировано 19.644 человека. Число инфицированных во Франции достигло 12.612, в Южной Корее – 8.799, в Швейцарии – 5.615, в Великобритании – 3.983.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и территорий составляет более 180. Случаи коронавируса были подтверждены в Нигерии, Сомали, Чаде, Гамбии, Зимбабве и других.

В Армении зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 часов 21 марта — 160 человек. Один человек выздоровел.