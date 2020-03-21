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133 из 160 подтвержденных случаев коронавируса в РА связаны с Эчмиадзином и предприятием в Ереване

133 из 160 подтвержденных случаев коронавируса в РА связаны с Эчмиадзином и предприятием в Ереване

133 из 160 подтвержденных случаев коронавируса в Армении связаны со случаями помолвки в Эчмиадзине и завода, расположенного в Шенгавите. 

Как  передает Арменпресс,  об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения РА Алина Никогосян.

«Из всех 160 подтвержденных   случаев 133 связаны с источниками двух первичных случаев», - написала Никогосян. 

В Армении зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 10:00 часов 21 марта   составляет 160.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с   18:30 часов 16 марта 2020 года до 14 апреля 2020 года в 17:00. Первый подтвержденный случай коронавируса в Армении был зарегистрирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он выздоровел и был выписан. Один изпервых случаев был зарегистри рован в  Эчмиадзине, другой – на предприятии в Шенгавите. В обоих случаях источник заражения прибыл из Италии.


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