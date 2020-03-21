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Армен Саркисян говорил с Нубаром Афеяном об испытаниях вакцины против коронавируса

Армен Саркисян говорил с Нубаром Афеяном об испытаниях вакцины против коронавируса

Президент РА  Армен Саркисян провел  телефонный разговор с Нубаром Афеяном, известным  армянским бизнесменом и благотворителем из США, соучредителем гуманитарной инициативы «Аврора».

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения. 

Американская биотехнологическая компания Moderna Therapeutics, соучредителем и председателем которой является Нубар Афеян, разработала вакцину против коронавируса, которая с 17 марта проходит клинические испытания в научно-исследовательском институте здоровья Kaiser Permanente в Сиэттле (штат Вашингтон, США). 

В ходе телефонного разговора Нубар Афеян обратился к  разработкам и испытаниям вакцины против коронавируса.

Собеседники коснулись ситуации в мире, в том числе ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции в Армении, а также мер, принятых для предотвращения и преодоления инфекции, и  их эффективности.

Говоря о мерах по предотвращению и преодолению распространения коронавирусной инфекции в Армении, президент Саркисян также подчеркнул важность совместных усилий и сотрудничества с международными партнерами.


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