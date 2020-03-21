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Ларс открыт для грузового транспорта

Ларс открыт для грузового транспорта

По положению на 08:50 часов 21 -го марта в Армении   автодороги в основном проходимы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

Автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич  Арагацотнской области будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

На дорогах Горис-Сисиан, Сисиан-Зангер и в городе  Гавар идет снег. На дорогах Горис-Сисиан и Сисиан-Зангер туман и  местами гололед. 

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, после  интенсивных очистительных работ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовых транспортных средств.

«Отмечаем также, что  запрет на въезд в Грузию иностранцев  остается в силе. Запрет не распространяется  на грузоперевозки. Водителям рекомендуется ездить  исключительно на автомобилях с зимними шинами», - говорится  в сообщении.


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