Ларс открыт для грузового транспорта

По положению на 08:50 часов 21 -го марта в Армении автодороги в основном проходимы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

Автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

На дорогах Горис-Сисиан, Сисиан-Зангер и в городе Гавар идет снег. На дорогах Горис-Сисиан и Сисиан-Зангер туман и местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, после интенсивных очистительных работ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовых транспортных средств.

«Отмечаем также, что запрет на въезд в Грузию иностранцев остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами», - говорится в сообщении.