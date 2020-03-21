Шаварш Карапетян назначен советником президента Башкирии

Легенда армянского подводного плавания Шаварш Карапетян стал советником президента Башкирии.

Как передает Арменпресс, согласно сообщениям российских СМИ, Карапетян стал советником на общественных началах. Он будет помогать президенту в вопросах, связанных с развитием спорта, и переедет в Башкирию на постоянное жительство.

Шаварш Карапетян - 11-кратный рекордсмен мира, 17-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион СССР.