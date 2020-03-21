Шаварш Карапетян назначен советником президента Башкирии
10:39, 21 Март, 2020
Легенда армянского подводного плавания Шаварш Карапетян стал советником президента Башкирии.
Как передает Арменпресс, согласно сообщениям российских СМИ, Карапетян стал советником на общественных началах. Он будет помогать президенту в вопросах, связанных с развитием спорта, и переедет в Башкирию на постоянное жительство.
Шаварш Карапетян - 11-кратный рекордсмен мира, 17-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион СССР.
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