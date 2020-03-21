У 11 больных коронавирусом пневмония, задействованы другие больницы

В Армении растет число подтвержденных случаев коронавирусной болезни, поэтому помимо инфекционной больницы «Норк» заболевшие доставляются в другие медицинские учреждения. В настоящее время задействованы 5 медицинских учреждений, еще в двух областных больницах есть небольшое число пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в прямом эфире сети Facebook.

«В процессе возможны стратегические изменения - насколько мы будем загружать больницы. Я буду сообщать об этом. Хочу сказать, что в другие больницы доставляются пациенты, у которых симптомы практически отсутствуют, другие остаются в инфекционной больнице», - сказал Арсен Торосян.

Министр сообщил также, что в инфекционной больнице было проведено обследование, и оказалось 11 подтвержденных случаев пневмонии. Только 3 из них требуется интенсивная терапия. Арсен Торосян подчеркнул, что жизни ни одного из них ничто не угрожает. Он сообщил, что они находятся под контролем врачей в течение 24 часов в сутки.

«Хочу также сообщить, что сегодня в республике более 600 изолированных лиц. Мы считаем, что резерв подходит к концу, и думаем, что профилактические меры должны быть обусловлены самоизоляцией. Опыт показал, что наши граждане не всегда следуют этому требованию. Этим обусловлено то обстоятельство, что на внеочередном заседании в Национальном собрании обсуждался законопроект, предусматривающий ответственность за нарушение требований самоизоляции и изоляции. Я считаю это требование разумным, когда гражданин ставит под угрозу здоровье общества, он должен нести за это ответственность», - сказал Арсен Торосян.

В Армении зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 10:00 часов 21 марта составляет 160.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 14 апреля 2020 года в 17:00. Первый подтвержденный случай коронавируса в Армении был зарегистрирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он выздоровел и был выписан.