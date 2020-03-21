В Армении число подтвержденных случаев кооровирусного заражения достигло 160

В Армении зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 10:00 часов 21 марта составило 160 человек.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. Первый подтвержденный случай коронавируса в Армении был зарегистрирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он выздоровел и был выписан.