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В Армении число подтвержденных случаев кооровирусного заражения достигло 160

В Армении число подтвержденных случаев кооровирусного заражения достигло 160

В Армении зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает   сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 10:00 часов 21 марта составило    160 человек. 

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с  18:30 часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. Первый подтвержденный случай коронавируса в Армении был зарегистрирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он выздоровел и был выписан.


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