Цены на цветные металлы - 20-03-20

ЛОНДОН, 21 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.41% и составила 1605.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.27% и составила 4868.00 долларов США, цена на свинец выросла на 3.50% и составила 1687.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.52% и составила 11450.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.87% и составила 14525.00 долларов США, цена на цинк выросла на 2.60% и составила 1891.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.12% и составила 19401.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.