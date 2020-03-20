В парламенте обсужден законопроект об установлении наказания за нарушение режима изоляции

Национальное Собрание Республики Армения обсуждает пакет законопроектов об административной и уголовной ответственности в случае нарушения требований об изоляции и самоизоляции в стране в режиме чрезвычайного положения. Как сообщает Арменпресс, на внеочередном заседании Национального Собрания 20 марта заместитель министра юстиции Ваге Даниелян представил пакет законопроектов о внесении дополнения в закон Уголовный кодекс Республики Армения и о внесении дополнений в закон Республики Армения «Об административных правонарушениях».

«Эти поправки обеспечат установление правопорядка в режиме чрезвычайного положения. В настоящее время люди изолированы и самоизолированы на том основании, что существует необходимость предотвратить и минимизировать последствия эпидемии. Но не все граждане добровольно изолируются или самоизолируются», - сказал Даниелян.

Согласно изменениям, в случае нарушения установленного режима изоляции или самоизоляции будет установлен штраф в размере 300-500 тыс драмов. Также предлагается установить, что в случае нарушения правил по ограничению публикации или распространения информации будет установлен штраф в размере 50-300 тыс драмов.

В случае нарушения установленного режима изоляции или самоизоляции, повлекшего по неосторожности массовое заражение людей, будет установлено наказание в виде ареста до 3 месяцев или лишения свободы до 5 лет.

В результате голосования было решено, что после обсуждения пакета в первом чтении в течение дня будут получены предложения, а в понедельник, в 11:00, состоится обсуждение во втором чтении. По словам замминистра, спешка связана с целью предотвращения дальнейшего распространения эпидемии.