В ВС Армении не зафиксировано ни одного случая коронавируса

По состоянию на 19:00 часов, 20 марта, в Вооруженных силах Армении не было зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 20 марта заявил начальник военно-медицинского управления Вооруженных сил Армении, полковник Саак Оганян, представив профилактические и противоэпидемические меры, осуществляемые в Вооруженных силах Армении.

Начальник военно-медицинского управления Вооруженных сил Армении отметил, что в случае со срочными военнослужащими они могут жестко контролировать, прерывая отпуска, контакты с посторонними, а что касается остальных - офицеров, прапорщиков, контрактных военнослужащих, то их призвали максимально сократить контакты с посторонними.

«У нас нет ни одного случая заражения по состоянию на 19:00 часов. Мы очень строги ко всему, очень строго все контролируем, и в случае любой тревоги мы готовы очень быстро выполнить поставленные перед нами задачи», - сказал Оганян.

По словам начальника военно-медицинского управления Вооруженных сил Армении, после совещания с руководством Вооруженных сил 25 февраля было принято решение о реализации ряда мер в Вооруженных силах, в результате чего в Вооруженных силах был введен строгий противоэпидемический режим.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.