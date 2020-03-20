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Президент Армении провел рабочую встречу с министром здравоохранения

Президент Армении провел рабочую встречу с министром здравоохранения

Президент Армении Армен Саркисян 20 марта провел рабочую встречу с министром здравоохранения Арсеном Торосяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, министр представил президенту республики информацию о текущем состоянии и тенденциях распространения нового коронавируса в Армении, а также мерах, принятых для предотвращения и лечения инфекции. Министр также коснулся существующих проблем.

Президент Саркисян подчеркнул важность шагов по защите здоровья населения и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. С точки зрения обмена опытом и информацией президент посчитал очень важным сотрудничество с различными странами и соответствующими международными организациями, что также может способствовать повышению эффективности борьбы с болезнями.

Президент Саркисян выразил готовность поддержать и помочь правительству в этом вопросе.


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БелТА


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