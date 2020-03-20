Состоялось очередное заседание комендатуры Армении

Под председательством коменданта Республики Армения Тиграна Авиняна состоялось очередное заседание комендатуры.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства, Тигран Авинян отметил:

“Мы начинаем очередное собрание комендантуры. Прежде всего, я хочу поздравить нашего коллегу, министра иностранных дел господина Зограба Мнацаканяна с днем рождения. Г-н Мнацаканян, спасибо Вам и всем сотрудникам министерства иностранных дел, нашим послам, нашим дипломатам за их высококвалифицированную работу, особенно в это тяжелое время.

Сегодня мы обсудим предлагаемые различными ведомствами вопросы, проблемы и решения. Мы также обсудим некоторые новые мероприятия, которые планируется осуществить в очень короткие сроки. Речь идет, в частности, о проблемах, связанных с пожилыми людьми и образом их жизни, установлении определенных возможностей для них и принятии мер по их защите от определенных рисков”.

В целях организации нормальной деятельности производственных компаний был обсужден вопрос расширения списка товаров и сырья, разрешенных между Исламской Республикой Иран и Республикой Армения.

С учетом того факта, что министерство труда и социальных вопросов ведет переговоры с ЗАО “Айпост” о том, чтобы сотрудники компании лично посещали бенефициаров по месту жительства и выдавали пенсии, была подчеркнута важность обеспечения безопасности почтальонов и предоставления санитарно-гигиенических средств защиты.

Были затронуты вопросы использования инструментов информационных технологий в борьбе с коронавирусной болезнью, а также регулирования отношений между работодателями и работниками в условиях чрезвычайного положения.