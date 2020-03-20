Премьер направил поздравительное послание представителям курдской общины Армении по случаю Новруза

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание представителям курдской общины Армении по случаю курдского Нового года - Новруза. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю представителей курдской общины Армении по случаю курдского Нового года - Новруза. Желаю вам мира, любви и процветания.

Желаю, чтобы этот весенний праздник, символизирующий новую жизнь, стал началом новых инициатив, прогресса и достижений для курдских граждан Армении.

Курдской общине Армении желаю также решимости сохранить свою национальную самобытность и культурное наследие и вместе с другими гражданами Республики Армения построить процветающее и демократическое будущее для нашей страны”.