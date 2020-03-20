Пашинян направил поздравительные послания президенту и духовному лидеру Ирана по случаю Новруза

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани и верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи по случаю Новруза.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании верховному лидеру Исламской революции Ирана Сейеду Али Хаменеи, в частности, говорится:

“Ваше Высокоблагородие,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Ирана по случаю иранского Нового года - Новруза.

Пусть наступающий год будет годом достижений, мира и процветания для Ирана во всех областях.

Убежден, что дружественные связи и сотрудничество между нашими странами будут и впредь укрепляться на благо прогресса наших народов, региональной стабильности и мира.

Дружественному народу Ирана желаю также крепкого здоровья и терпения, чтобы с помощью Бога противостоять поразившей нас всех эпидемии и быстро оправиться от нанесенного ею ущерба”.

В направленном президенту ИРИ поздравительном послании премьер-министра Республики Армения, в частности, говорится:

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Ирана по случаю прекрасного праздника начала весны - Новруза.

Пусть этот древний праздник принесет мир и процветание дружественному Ирану.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать достигнутые в ходе моего визита в Иран договоренности на благо наших двух народов.

В эти дни постигшего человечество испытания хочу выразить поддержку армянского народа дружественному народу Ирана и пожелать всем крепкого здоровья. Сожалею, что из-за сложившейся ситуации Армения не смогла принять наших дружественных иранцев в дни Новруза. Однако надеюсь, что в следующем году наши двери снова будут открыты для всех граждан Ирана”.