Белорусские трансплантологи помогли коллегам из Армении спасти годовалого малыша

Белорусские трансплантологи помогли коллегам из Армении спасти годовалого малыша. Такая информация размещена на официальной странице Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в Facebook, сообщает БЕЛТА. Неделю назад, 13 марта, в Институте здоровья детей и подростков "Арабкир" в Армении состоялась вторая родственная трансплантация доли печени ребенку. Операция длилась почти 12 часов. Реципиентом стал годовалый малыш с редким для раннего детского возраста диагнозом - неонатальный склерозирующий холангит, а донором - его мама. "Подготовка к операции велась почти два месяца, специалисты Института "Арабкир" высылали результаты анализов в четыре разные европейские клиники, включая и наш центр. Однако из-за высокой сложности операции часть клиник была вынуждена отказаться", - отметил заместитель директора по хирургической работе НПЦ Алексей Щерба. Специалисты минского центра вылетели в Ереван на прошлой неделе для совместной операции. Это уже второе вмешательство, проведенное специалистами этого армянского института вместе с докторами минского НПЦ. На следующий день после операции, 14 марта, состоялась конференция по вопросам трансплантации печени, на которой с лекциями выступили директор минского центра Олег Руммо и Алексей Щерба, а также специалисты из Армении.