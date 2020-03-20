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Белорусские трансплантологи помогли коллегам из Армении спасти годовалого малыша

Белорусские трансплантологи помогли коллегам из Армении спасти годовалого малыша
Белорусские трансплантологи помогли коллегам из Армении спасти годовалого малыша. Такая информация размещена на официальной странице Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в Facebook, сообщает БЕЛТА. Неделю назад, 13 марта, в Институте здоровья детей и подростков "Арабкир" в Армении состоялась вторая родственная трансплантация доли печени ребенку. Операция длилась почти 12 часов. Реципиентом стал годовалый малыш с редким для раннего детского возраста диагнозом - неонатальный склерозирующий холангит, а донором - его мама. "Подготовка к операции велась почти два месяца, специалисты Института "Арабкир" высылали результаты анализов в четыре разные европейские клиники, включая и наш центр. Однако из-за высокой сложности операции часть клиник была вынуждена отказаться", - отметил заместитель директора по хирургической работе НПЦ Алексей Щерба. Специалисты минского центра вылетели в Ереван на прошлой неделе для совместной операции. Это уже второе вмешательство, проведенное специалистами этого армянского института вместе с докторами минского НПЦ. На следующий день после операции, 14 марта, состоялась конференция по вопросам трансплантации печени, на которой с лекциями выступили директор минского центра Олег Руммо и Алексей Щерба, а также специалисты из Армении.
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