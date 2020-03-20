Премьер-министр подчеркнул важность направленных на развитие полиции и СНБ серьезных реформ

Премьер-министр Никол Пашинян принял директора Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна и начальника полиции Армана Саркисяна, которые были назначены на свои должности 19 марта по предложению премьер-министра и указу президента.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр, в частности, отметил:

Здравствуйте, уважаемые господа.

Хочу поздравить вас с назначением на должности глав ваших ведомств: Вас, г-н Саркисян, в связи с назначением на должность начальника полиции Республики Армения и Вас, г-н Мартиросян, в связи с назначением на должность директора Службы национальной безопасности. В Армении после таких назначений обычно принято представлять новых руководителей аппарату и персоналу ведомства. Но сегодня я решил немного изменить формат по двум причинам: во-первых, я уже представлял вас в качестве руководителей полиции и Службы национальной безопасности соответственно в день вашего назначения исполняющими обязанностей директора СНБ и начальника полиции, и в тот день я отметил, что вы самые вероятные кандидаты на эти должности, и в вашем назначении нет ничего удивительного. И во-вторых, в условиях чрезвычайного положения и эпидемии коронавируса я не хотел совершать действия вне рамок нашей общей логики. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что большое количество сотрудников полиции и Службы национальной безопасности участвует в противоэпидемической кампании против коронавируса, помогая министерству здравоохранения. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших сотрудников полиции, сотрудников Службы национальной безопасности и, конечно, наших работников здравоохранения, всех тех, кто оказывает поддержку в этом процессе.

Тем не менее, думаю, ваше назначение является хорошим поводом для нас подвести итоги работы за последний месяц. Конечно, всем известны обстоятельства и условия, при которых произошли кадровые изменения в Службе национальной безопасности и полиции, об этом говорилось очень много. Конечно, мы все знали и знаем проблемы, которые существовали 6 месяцев назад в полиции и Службе национальной безопасности, и ключевой вопрос, на который мы должны ответить: смогли ли мы сделать прорыв в работе двух систем за эти 6 месяцев? Нужно четко отметить, что нам не удалось сделать прорыв, но мы сделали что-то другое. По сути, мы выявили очень большой круг проблем, которые сегодня мешают нам иметь полицию и СНБ нашей мечты. И мы должны сказать, что есть один фактор, который имел решающее значение для вашего переназначения.

Я заметил, что вы не пытаетесь замаскировать или скрыть проблемы, которые существуют сегодня. И это вселяет уверенность, что вы будете последовательны в решении этих проблем.По сути, мы выявили довольно большой круг проблем и зафиксировали, что альтернативы решению этих проблем просто нет. Очевидно, что и в полиции, и в СНБ работает очень большая армия профессионалов, но также очевидно, что нам нужны серьезные реформы и изменения в обеих системах.

И я хочу заявить, что мы достигли четкой договоренности о том, что мы не должны отступать, и никто не должен надеяться, что со временем мы просто смиримся с существующей ситуацией. Альтернативы просто не существует, и нам нужно эти две службы, которые имеют ключевое значение в соблюдении верховенства закона и безопасности в стране, привести в соответствие со всеми современными требованиями безопасности, правопорядка и общественных интересов нашей страны.

Я хочу отметить кое-что, что сыграло важную роль в принятии решения о вашем назначении. Я думаю, что сейчас у нас очень хороший и высокий уровень сотрудничества между СНБ и полицией, и это важно. Важно, чтобы не было нездоровой конкуренции между полицией и СНБ. Конечно, важно, чтобы полиция и СНБ также выполняли взаимодополняющие функции. Особенно под вашим руководством, я убедился, чтобы у вас лично не было тенденции, как минимум вы не поддаетесь тенденции, наблюдаемой в органах государственного управления, что проблемы в системах необходимо маскировать, скрывать и во многих случаях поощрять в целом. Иногда даже негативные явления, такие импульсы искажают имидж всей системы, но я считаю, что в эту эпоху реформ такая практика не может быть эффективной.

Мы должны сделать все для того, чтобы система государственного управления и имидж системы в целом, доверие были высокими не с помощью использования высоких технологий, а естественным путем. Это доверие должно быть искренним, и я хочу поблагодарить вас за понимание. Вы не только приняли поручение, но я увидел и почувствовал, что вы искренне выполняете его, не пытаясь смягчать что-либо, смягчать негатив, скрывать что-либо, искать и находить оправдания. И это действительно дает нам надежду, что мы можем осуществлять наше сотрудничество, нашу общую работу, нашу общую повестку очень эффективно.

Господин Мартиросян, господин Саркисян, еще раз поздравляю вас с назначением и желаю вам всяческих успехов на службе Республике Армения и армянскому народу. Пожалуйста, если вы хотите что-то сказать.

Директор Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян: Многоуважаемый премьер-министр, спасибо за доверие. Служба в органах национальной безопасности, служба армянскому народу для меня большая честь. Хочу заверить Вас, что сделаю все для обеспечения безопасности нашей страны - Республики Армения, и Республики Арцах. Я обеспечу безопасность наших соотечественников, живущих в диаспоре. Я сделаю все, чтобы наша экономика устойчиво развивалась. Действительно, в Службе национальной безопасности есть проблемы, как и в других государственных структурах, и, конечно, решение этих проблем будет найдено. Я буду последовательным в выполнении этих задач. Еще раз хочу Вас заверить, что сделаю все, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. Спасибо, господин премьер-министр, за доверие.

Премьер-министр Никол Пашинян: Спасибо. Пожалуйста, господин Саркисян.

Начальник полиции Арман Саркисян: Многоуважаемый премьер-министр, прежде всего, я хочу заверить от имени полиции, качественного большинства, что мы чувствуем необходимость реформы. И в качестве поручения принято, что мы должны идти в ногу со временем. Приоритетом общественной безопасности и борьбы против преступности в Армении следует рассматривать процесс нашего самоочищения, который мы осуществляем не со смущением, а с честью. И благодаря упомянутому мной качественному большинству, это не вызывает потрясений в системе, а превращается в процесс еще большего укрепления.

Также хочу заверить, что все единодушны и хотят видеть, как Вы сказали, полицию нашей мечты. Для меня это также большая честь, и я постараюсь в эти трудные времена, когда, помимо прочих проблем, появилась необходимость в реформах, осуществлять процесс реформ наряду с обеспечением общественного порядка так, чтобы оставить после своего ухода с должности позитивный след в нашей системе.

Думаю, это большая честь, и я осознанно подхожу к этому. Спасибо за проявленную в течение этого времени Вашу заботу по отношению к полиции и правоохранительным органам в целом. И, как Вы отметили, господин премьер-министр, я также придаю большое значение этому сотрудничеству между нашими структурами. Мы можем с уверенностью сказать, что таких координированных отношений у нас еще не было. Это будет иметь тенденцию к углублению, и мы попытаемся доказать это делом. Спасибо за доверие.

Премьер-министр Никол Пашинян: Очень хорошо. Я хотел бы коснуться еще одного обстоятельства: по сути, и Вы, г-н Мартиросян, и Вы, г-н Саргсян, на протяжении всей своей трудовой деятельности работали в соответствующих структурах - Службе национальной безопасности и полиции. Т.е. после окончания вуза вы практически не работали ни в какой другой структуре. Я подчеркиваю это, исходя из следующей логики: посмотрите, в Армении произошли огромные политические изменения, и до и во время этих изменений существовало такое восприятие, что между полицией и Службой национальной безопасности есть линия оппозиции, представителем которой был я. И по сей день идут эти обсуждения, эта критика, и эта критика направлена в первую очередь на меня, почему не было сделано таких изменений, чтобы возможно было назначить руководителями полиции и Службы национальной службы людей, которые, так сказать, находятся по эту сторону политической линии.

Я хочу подчеркнуть, что для меня во всех отношениях очень важно становление государственных институтов в Армении, которые должны быть максимально далеки от потрясений в результате политических изменений. Я знаю, что критика в мой адрес продолжится, но я прежде всего вижу свою функцию в поддержке того, чтобы полиция, Служба национальной безопасности и другие государственные структуры состоялись в первую очередь в качестве государственных институтов, которые действуют, исходя из интересов безопасности государства и нашего народа, нашей национальной безопасности, и они не зависят от политической целесообразности.

Я рад, что мы в конце концов смогли пойти по этому пути, но с другой стороны это несет очень серьезную ответственность, и в этом случае мы уже разделяем эту ответственность втроем. Это несет серьезную ответственность, и мы должны суметь доказать, что это правильный путь, поскольку очень важно поддерживать стабильность этих институтов, также очень важно, чтобы эти институты были реформированы и соответствовали требованиям, которые своевременны, которые являются содержательными требованиями.

Очень важно, чтобы у нас был такой план стратегических изменений в институтах, который с каждым днем, каждым годом полиция и Служба национальной безопасности развивались, становились развивающимися институтами, но мы могли вывести эти институты на такой этап становления, который будет основан на очень сильной, профессиональной кадровой базе, будет основан на государственном сознании и будет вне групповых интересов, конечно, будет полностью свободным от коррупции и присутствие преданных людей увеличивалось все больше и больше, и в конечном итоге они стали критической массой.

Почему я говорю об увеличении? Потому что вы знаете, сегодня я не думаю, что в мире, вообще в какой-либо стране есть правоохранительная система или государственная структура, где на все 100% работают преданные люди. К сожалению, сегодня такой системы нет ни в одной стране мира, теоретически, она и не может быть. Сегодня важно, кто создает тональность во всей системе, кто создает настроение, и я думаю, что успешными могут считаться те институты, в которых тональность и настроение создаются людьми с государственным мышлением, преданными людьми.

В этой связи я верю и знаю, что у нас есть большой потенциал как в полиции, так и в Службе национальной безопасности, но сегодня у нас тоже есть проблемы. Самой большой из этих проблем является, или, если быть более точным, задача в том, чтобы для молодого поколения служба в полиции и Службе национальной безопасности была более привлекательной и почетной. Люди должны стремиться, должны образоваться очереди грамотных, образованных, способных кадров, которые хотят как можно скорее служить в полиции и Службе национальной безопасности, и работа в этих органах должна считаться очень большим, очень серьезным успехом. Конечно, сегодня тоже действуют очень строгие стандарты, но, к сожалению, привлекательность не велика, и здесь, конечно, нам есть над чем поработать как на уровне правительства, на уровне ведомств, на уровне законодательства, так и на уровне общественной атмосферы. Итак, вот вопросы, которые нам нужно решить, и я уверен, что решим их.