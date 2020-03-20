Власти Грузии начали процесс очистки участка Гудаури-Коби на трассе Мцхета- Степанцминда-Ларс

Власти Грузии уже начали процесс очистки участка Гудаури-Коби на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Грузии на своей странице в социальной сети Facebook.

«В заснеженных районах, где была опасность снежной лавины, летали вертолеты, а также были проведены взрывные работы, чтобы искусственно стимулировать лавину, после чего начала работа снегоочистительная техника. Есть надежда, что через несколько часов трасса станет проходимой, сначала для легковых автомобилей, а затем для грузовиков», - отметили в посольстве.