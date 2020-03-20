СНБ призывает пользователей следить за безопасностью своих страниц в соцсетях

Служба национальной безопасности Армении осуществляет мониторинг информации, распространяемой в информационной области и в социальных сетях в рамках реализации профилактических мер, направленных на решение вызванных распространением коронавируса различных проблем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, в частности, СНБ обнаружила зарегистрированных в социальных сетях пользователей, на страницах которых содержалась дезинформация о случаях смерти от коронавирусов в Республике Армения. Полиция обнаружила, что хакеры, в некоторых случаях из Азербайджана, взламывали страницы отдельных армянских пользователей и распространяли дезинформацию.

СНБ призывает пользователей социальных сетей максимально соблюдать правила безопасности своих страниц и призывает общественность полагаться исключительно на официальную информацию.