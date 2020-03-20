Время в Ереване: 11:07:36,   20 Март

СНБ призывает пользователей следить за безопасностью своих страниц в соцсетях

СНБ призывает пользователей следить за безопасностью своих страниц в соцсетях

Служба национальной безопасности Армении осуществляет мониторинг информации, распространяемой в информационной области и в социальных сетях в рамках реализации профилактических мер, направленных на решение вызванных распространением коронавируса различных проблем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, в частности, СНБ обнаружила зарегистрированных в социальных сетях пользователей, на страницах которых содержалась дезинформация о случаях смерти от коронавирусов в Республике Армения. Полиция обнаружила, что хакеры, в некоторых случаях из Азербайджана, взламывали страницы отдельных армянских пользователей и распространяли дезинформацию.

СНБ призывает пользователей социальных сетей максимально соблюдать правила безопасности своих страниц и призывает общественность полагаться исключительно на официальную информацию.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации