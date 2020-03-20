Инфекционная больница “Норк” обесточена по причине работ по благоустройству
16:42, 20 Март, 2020
Инфекционная больница “Норк” на час обесточена по причине работ по благоустройству.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница больницы в Facebook, призывая не поддаваться панике и не распространять ложную информацию.
“По причине ремонтных работ в больнице она на час обесточена. Призываем сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять ложную информацию”, - говорится в публикации больницы.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен