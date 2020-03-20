Время в Ереване: 11:07:36,   20 Март

Инфекционная больница “Норк” обесточена по причине работ по благоустройству

Инфекционная больница “Норк” обесточена по причине работ по благоустройству

Инфекционная больница “Норк” на час обесточена по причине работ по благоустройству.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница больницы в Facebook, призывая не поддаваться панике и не распространять ложную информацию.

“По причине ремонтных работ в больнице она на час обесточена. Призываем сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять ложную информацию”, - говорится в публикации больницы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации