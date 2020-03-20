ЦБ прекращает прием заявлений и писем в бумажном варианте

В связи с ситуацией в Республике Армения, с 23 марта текущего года Центральный банк Армении прекращает прием заявлений и писем от граждан и юридических лиц в бумажном варианте. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении ЦБ Армении.

“Граждане и юридические лица могут представлять заявления и письма в Центральный банк Республики Армения на адрес электронной почты secretariat@cba.am или через официальный электронный сайт Центрального банка. Ответные письма будут направляться Центральным банком на электронные адреса, указанные в заявлениях и письмах.

В случае урегулирования, изменения ситуации Центральный банк Армении выступит с новым заявлением.