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Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса

В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин.

При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных. Чаще всего для таких исследований используются лабораторные мыши и крысы.


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БелТА


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