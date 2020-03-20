Не пользуйтесь общественным транспортом, если вы нездоровы: советы от Минздрава

С целью предотвращения распространения коронавируса Минздрав Армении дает советы людям, пользующимся общественным транспортом, в частности, призывая при возможности ограничить пользование общественным транспортом.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр Арсен Торосян.

“По мере возможности уменьшите пользование общественным транспортом, протирайте руки дезинфицирующим средством на алкогольной основе перед пользованием и после пользования транспортом. Кашляя и чихая, закрывайте нос и рот локтем или салфеткой, после чего как можно скорее выбросьте ее в мусорный бак. Не пользуйтесь общественным транспортом, если вы нездоровы”, - призывает Минздрав Армении.

Минздрав рекомендует часто мыть руки с мылом (не менее 20 секунд), прежде чем мыть руки, не прикасаться к лицу. Рекомендуется избегать перевозки пассажиров на личном транспорте.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 09:00 14 апреля 2020 г.Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.