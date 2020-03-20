АГЭУ перечислил 3 млн драмов на борьбу с коронавирусом
Армянский государственный экономический университет перечислил 3 млн драмов для оказания содействия предпринятым правительством Армении мероприятиям по предотвращению и преодолению распространения коронавируса.
Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе АГЭУ.
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