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АГЭУ перечислил 3 млн драмов на борьбу с коронавирусом

АГЭУ перечислил 3 млн драмов на борьбу с коронавирусом

Армянский государственный экономический университет перечислил 3 млн драмов для оказания содействия предпринятым правительством Армении мероприятиям по предотвращению и преодолению распространения коронавируса.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе АГЭУ.


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