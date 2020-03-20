Fitch подтвердил рейтинг “B+”, присвоенный АКБА-Кредит Агриколь банку
Fitch подтвердил рейтинг “B+”, присвоенный АКБА-Кредит Агриколь банку
14:55, 20 Մարտ, 2020
Авторитетное международное рейтинговое агентство “Fitch” (Fitch Ratings) подтвердило присвоенный АКБА-Кредит Агриколь банку рейтинг эмитента долгосрочных обязательств “B +” со стабильной перспективой (long-term Issuer Default Rating IDR).
В докладе рейтингового агентства “Fitch” говорится, что банк получил такую оценку благодаря своей внутренней финансовой жизнеспособности.
При определении рейтинга агентство “Fitch” учло также и абсолютное лидерство банка в сфере финансирования сельского хозяйства Армении.
В отчете “Fitch” также подчеркивается, что АКБА-Кредит Агриколь Банк в последние годы улучшил и качество активов, которое постоянно находится в центре внимания банка.
Банк контролируется Центральным банком.
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