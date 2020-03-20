НУАСА перечислил 2 млн драмов на счет, открытый для борьбы с распространением коронавируса
14:49, 20 Март, 2020
На счет, открытый для предотвращения и преодоления коронавирусной инфекции, Национальный университет архитектуры и строительства Армении 20 марта перечислил 2 млн драмов.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь НУАСА Жасмин Вильян.
“НУАСА выражает свою поддержку и благодарность Министерству здравоохранения Республики Армения, медицинскому сообществу Армении за проявленную профессиональную и самоотверженную работу”.
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