НУАСА перечислил 2 млн драмов на счет, открытый для борьбы с распространением коронавируса

На счет, открытый для предотвращения и преодоления коронавирусной инфекции, Национальный университет архитектуры и строительства Армении 20 марта перечислил 2 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь НУАСА Жасмин Вильян.

“НУАСА выражает свою поддержку и благодарность Министерству здравоохранения Республики Армения, медицинскому сообществу Армении за проявленную профессиональную и самоотверженную работу”.