Пашинян принял директора СНБ и начальника полиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял директора Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна и начальника полиции Армана Саркисяна. Как передает «Арменпресс», встреча транслируется в прямом эфире на официальной странице Пашиняна в Facebook.

“Хочу поздравить Вас с назначением на должности руководителей Ваших ведомств. После новых назначений в Армении принято представлять новых руководителей сотрудникам, но сегодня я решил изменить формат”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что изменение формата имеет две причины: “Во-первых, потому что в качестве руководителя я уже представлял Вас сотрудникам СНБ и полиции, еще в день Вашего назначения на эти должности исполняющими обязанности. Во-вторых, в условиях нашего чрезвычайного положения и эпидемиологической ситуации с коронавирусм я не захотел проводить действия вне общей логики”, - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян поблагодарил сотрудников СНБ и полиции, которые в эти дни поддерживают сотрудников Министерства здравоохранения и медработников в борьбе с профилактикой коронавируса.

19 марта указом президента Армении Армена Саркисяна директором Службы национальной безопасности назначен Эдуард Мартиросян, а на должность начальника полиции назначен Арман Саркисян.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 09:00 14 апреля 2020 г.Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.