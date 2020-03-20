Хоакин Капарос вернулся в Испанию
14:30, 20 Март, 2020
Новый тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капарос находится в Испании.
Как передает «Арменпресс», об этом пишет испанская “Marca”. Капарос заявил, что в Армении из-за коронавируса та же ситуация, что и во всем мире, и сейчас время немного анализировать.
Хоакин Капарос родился 15 октября 1955 года в испанском городе Утрета. Он известен тренерской работой в “Атлетико”, “Депортиво” и особенно в “Севилье”. Под его руководством состоялось большинство матчей футбольного клуба “Севилья”.
В 2019 году Капарос был награжден Золотой медалью штата Севилья.
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