В рамках программы “Устанавливать мосты” с 9 по 12 октября в Ереване пройдет Международный фестиваль инклюзивного искусства.

Как передает «Арменпресс», 9 октября состоится концертная программа, а с 10 по 12 октября -театральные лаборатории.

В рамках лабораторий многие из лучших деятелей искусства Армении будут вести культурные кружки по разным направлениям: театральное искусство, национальный и современный танец, армянская национальная песня, хор, инструментальная музыка, театральная декорация, подготовка театрального костюма, подготовка театрального реквизита.

За эти будет поставлено театральное представление по сценарию, написанному на основе сказки Ованеса Туманяна “Говорящая рыба”.