Время в Ереване: 11:07:36,   20 Март

В Ереване пройдет Международный фестиваль инклюзивного искусства

В Ереване пройдет Международный фестиваль инклюзивного искусства

В рамках программы “Устанавливать мосты” с 9 по 12 октября в Ереване пройдет Международный фестиваль инклюзивного искусства.

Как передает «Арменпресс», 9 октября состоится концертная программа, а с 10  по 12 октября -театральные лаборатории.

В рамках лабораторий многие из лучших деятелей искусства Армении будут вести культурные кружки по разным направлениям: театральное искусство, национальный и современный танец, армянская национальная песня, хор, инструментальная музыка, театральная декорация, подготовка театрального костюма, подготовка театрального реквизита.

За эти будет поставлено театральное представление по сценарию, написанному на основе сказки Ованеса Туманяна “Говорящая рыба”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации