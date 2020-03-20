Временное ограничение поездок будет введено на “территории ЕС+1” для всех поездок граждан третьих стран по нежизненно важным направлениям. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе делегации ЕС в Армении.

Для того, чтобы временное ограничение поездок обеспечило желаемый результат с точки зрения ограничения распространения эпидемии, будут действовать исключения только на жизненно важных направлениях.

Временное ограничение поездок не распространится на граждан всех государств-членов ЕС, Шенгенской зоны и ассоциированных стран, возвращающихся на места проживания.

Ограничение не повлияет на

- граждан ЕС, лиц, имеющих гражданство Шенгенской зоны и ассоциированных стран, и членов их семей

- на лиц без гражданства ЕС, имеющих статус длительного пребывания, устанавливаемый положениями Директивы длительного пребывания, вид на жительство в соответствии с другими директивами ЕС или национальным законодательством, или долгосрочную визу государства-члена ЕС

Ограничение не ограничивается также и жизненно важными поездками следующих лиц:

- специалисты сферы здравоохранения, лица, осуществляющие медицинские исследования, медперсонал, занимающийся уходом за пожилыми людьми

- пограничники,

- персонал, занимающийся перевозкой товаров

- дипломаты, персонал международных организаций, военный персонал и специалисты, предоставляющие гуманитарную помощь, в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей

- транзитные путешественники,

- лица, путешествующие по вопросам, имеющим важное семейное значение

- лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам

Лица, имеющие разрешение на въезд на территорию “Европейский Союз +1”, должны пройти систематизированный и усиленный медосмотр.

Временное ограничение поездок будет введено сроком на 30 дней. Дальнейшее продление срока будет зависеть от дальнейших развитий.