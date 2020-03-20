Драматический театр им. Г. Капланяна онлайн покажет 9 или 10 своих спектаклей

Ереванский Драматический театр им. Г. Капланяна на онлайн-площадке покажет 9 или 10 своих постановок, которых в текущем репертуаре театра нет.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил художественный руководитель театра Армен Хандикян.

“Соотечественники, любимый зритель драматического театра, 19 марта наш театр спектаклем “Автобус” начал свои онлайн-показы, вплоть до снятия запрета на наши встречи в театральном зале из-за коронавируса, а мы уверены, что благодаря усилиям всех нас это произойдет скоро. Мы покажем вам 9-10 различных спектаклей, которых в нашем текущем репертуаре нет.

Просим прощения за не очень высокое качество видео. Приятного просмора и здоровья всем нам”, - отметил Армен Хандикян.

Правительство Армении с целью преодоления распространения коронавируса объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 09:00 14 апреля 2020 г. Отменены или перенесенены множество массовых мероприятий. Культурные учреждения на некоторое время прекратили свою деятельность. Некоторые из них пробуют сохранить связь с общественностью на онлайн-платформах.