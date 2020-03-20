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Из 136 случаев коронавируса 112  связаны со случаями в Эчмиадзине и на предприятии

Из 136 случаев коронавируса 112  связаны со случаями в Эчмиадзине и на предприятии

Из 136 случаев коронавируса в Армении 112 взаимосвязаны со случаями в Эчмиадзине и на предприятии в Шенгавите. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерста здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“Из 136 подтвержденных случаев 112 связаны с двумя первыми случаями”, - написала Никогосян.

 Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы. Один из первичных случаев был зафиксирован в Эчмиадзине, другой - в Шенгавите. В обоих случаях инфицированный приехал из Италии.


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