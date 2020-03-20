Прокуратура РФ удовлетворила ходатайство о передаче Армении Левона Грачьевича Саргсяна

Генпрокуратура РФ приняла решение удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры Армении о передаче правоохранительным органам Республики Армения разыскиваемого Левона Саргсяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает советник Генпрокуратуры Армении Гор Абрамян.

Компетентным органам Российской Федерации поручено осуществить передачу Саргсяна компетентным органам Республики Армения после вступления в законную силу решения о передаче.

В связи с этим Генпрокуратура Республики Армения поручила Полиции Армении организовать встречу Саргсяна.

25 ноября 2019 года Генпрокуратура Армении оперативно отправила в Генпрокуратуру РФ ходатайство о передаче находящегося в розыске и задержанного в РФ Левона Саргсяна.

В результате сотрудничества прокуратур Республики Армения и Российской Федерации суд РФ удовлетворил ходатайство прокуратуры РФ об аресте Левона Саргсяна на 40 дней в рамках обсуждения вопроса экстрадиции.

В результате широкомасштабной оперативно-розыскной работы Главного управления уголовного розыска Полиции Республики Армения, представительства Полиции Армении в России и соответствующих подразделений МВД РФ 21 ноября в Зеленограде Московской области РФ был обнаружен и задержан житель Еревана Левон Саргсян, 1968 г. р., который с 1 октября 2018 года разыскивался по обвинению по пунктам 1-2 части 3 статьи 175 и части 2 статьи 223 УК Республики Армения.