В ближайшее время состоится чартерный рейс Киев-Ереван-Киев

Украинская авиакомпания “SkyUp” 25 марта организует чартерный рейс Киев-Ереван-Киев.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал посол Армении в Украине Тигран Сейранян.

“Билеты продаются на сайте компании. Согласно постановлению коменданта Республики Армения, въезд на территорию Республики Армения граждан Республики Армения и членов их семей, а также лиц, имеющих право на законное проживание в Республике Армения, разрешается без ограничений. По прибытии в Армению на пограничных пропускных пунктах все лица пройдут процедуры интенсивного осмотра, и в случае обнаружения соответствующих симптомов в отношении данного лица/лиц будут применена госпитализация, изоляция и/или другие ограничительные меры”, - написал Сейранян.

Посол попросил всех желающих зарегистрироваться в консульском отделе посольства Армении в Украине. почта: armconsulateukraine@mfa.am, горячая линия +380733737447, также доступны приложения # Viber и # WhatsApp, или в генеральном консульстве в Одессе, эл.почта: armgenconsulateodessa@mfa.am телефон: + 380487039178, Viber / WhatsApp: + 380683008877.