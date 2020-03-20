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Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира по версии ООН

Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира по версии ООН

Финляндия в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, опубликованный в пятницу.

Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 156 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.

В десятку наиболее счастливых стран вошли также Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. США расположились на 18-м месте, Германия - на 17-м, а Великобритания и Франция заняли 13-ю и 23-ю строчки соответственно.

Согласно данным нового отчета, Россия потеряла пять пунктов и заняла 73 место - в прошлом году страна была на 68-й строчке рейтинга.

Самыми несчастливыми странами по мнению ООН стали Афганистан (последняя строчка рейтинга), Южный Судан, Зимбабве, Руанда, Центральноафриканская Республика, Танзания, Ботсвана, Йемен, Малави и Индия.


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