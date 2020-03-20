Присоединяйтесь к борьбе с COVID-19 через приложение Inecomobile

“Инекобанк”, быстро отреагировав на единую борьбу с новым коронавирусом и идя навстречу призывам многих клиентов, сообщает, что отныне в разделе “сделки” приложения Инекомобайл выбрав новый шаблон COVID19, вы сможете за считанные секунды внести свой вклад в это важное дело, перечислив деньги на открытый Министерством финансов Республики Армения казначейский счет.

Казначейство открыло в Армении счет с целью содействия мероприятиям по профилактике и преодолению коронавируса. Все те, кто еще не является пользователем приложения или клиентом банка, могут загрузить приложение и после регистрации подключиться к этой миссии с помощью возможности прикрепить карту другого банка.

Напомним, что ранее “Инекобанк” распространил заявление о присоединении к борьбе с новым коронавирусом. Банк в размере 20 млн драмов профинансировал строительство нового модульного приемного отделения инфекционной клинической больницы “Норк”, о начале которого на днях сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, отметив, что в результате этой инициативы за 3 - 4 дня в больнице прибавится 40 новых палат.

Скачать приложение инекомобайл`https://www.inecobank.am/hy/Individual/register

Прикрепление карты`https://www.inecobank.am/hy/Individual/news/details/card-attachment?fbclid=IwAR2E7JqM783k4tCGTA_KFO-4OYlvtjMjK8N3CWjfxk_lTVhlZBqjTN7o_C8

Подробно о казначейском счете: https://www.facebook.com/tigran.avinyan/posts/2436653413305731

http://bit.ly/33tKra4