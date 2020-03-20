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Температура воздуха в Армении повысится на 5 - 7 градусов

Температура воздуха в Армении повысится на 5 - 7 градусов

Днем 20-го, 21-го марта в отдельных районах, 22-го в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе ожидаются осадки, возможна гроза.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

С 23  по 25 марта ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3 - 8 м / с. С 23 по 25 марта температура воздуха повысится на 5 - 7 градусов.

В Ереване днем 20-го, 21-го марта в некоторых частях города ожидаются кратковременные дожди с грозами. С 22 по 25 марта ожидается погода без осадков.


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