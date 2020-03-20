КГД призывает налогоплательщиков своевременно и в полном объеме выполнять налоговые обязательства
Комитет государственных доходов напоминает налогоплательщикам, что Налоговым кодексом Республики Армения установлены порядок и сроки расчета налога, уплаты налогов, взимания налоговых обязательств, а также и налоговые льготы.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД Республики Армения, Кодексом или законами могут устанавливаться следующие виды налоговых льгот: отсрочка срока уплаты налога, освобождение от штрафов и пени за нарушение положений Кодекса, отсрочка сроков уплаты и другие льготы.
При этом налоговые льготы устанавливаются исключительно Кодексом или законами Республики Армения. Комитет государственных доходов Республики Армения или другой орган государственного управления не вправе каким-либо иным правовым актом устанавливать налоговые льготы для той или иной группы налогоплательщиков.
Следовательно, Комитет государственных доходов Армении продолжит осуществлять возложенные на него функции, призывая налогоплательщиков своевременно и в полном объеме выполнять налоговые обязательства.
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