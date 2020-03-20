Капитуляция нефтяного бюджета Азербайджана

13 марта 2020 года министр финансов Азербайджанской Республики С. Г. Шарифов заявил, что коронавирус нанес ощутимый удар по экономике страны, туризму, воздушному транспорту, деятельности гостиниц и сфере общественного питания. Он отметил, что, как и любая нефтедобывающая страна, Азербайджан также понес экономический ущерб, однако структура госбюджета страны такова, что снижение цен на нефть не будет иметь прямого влияния на госбюджет Азербайджана на текущий год. Далее Шарифов в своих противоречивых прогнозах добавил, что, согласно предварительным подсчетам, даже в условиях нынешней цены на нефть от 30 до 35 долларов влияние на доходы Азербайджана составит от 270 до 340 млн манатов (около $ 158 - $ 200 млн), что составляет 1,1 - 1,4% доходов госбюджета, не столь значительную сумму.

Но обратимся к госбюджету Азербайджанской Республики, согласно которому доходы 2020 г. составят 24 млрд 134,5 млн манатов (14,2 млрд долларов США), из которых 56% (13 млрд 530 млн манатов - 7,9 млрд долларов США) планируется обеспечить за счет доходов нефтяной отрасли, а цена за баррель нефти рассчитана на 55 долларов.

Заявление С. Шарифова о том, что, исходя из структурных особенностей госбюджета Азербайджанской Республики, снижение цен на нефть не будет иметь прямого влияния на госбюджет страны на текущий год, принадлежат жанру фантастики, и необоснованные заявления Шарифова направлены на нейтрализацию внутренней паники в Азербайджане с использованием дезинформации. Из всех нефтедобывающих стран мира, экономика которых оказалась в зоне серьезных рисков из-за падения цен на нефть, особо выделяется Азербайджан: за последние два -три года Азербайджан активизировал экспорт глобального углеводородного сырья, значительно увеличил свое участие в поставках нефти и газа, объявил о крупных инвестициях как на своей территории, так и в других странах. Обратной стороной этих действий стало то, что долговая нагрузка государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) стремительно увеличилась, достигнув отметки в 10 млрд долларов США. Снижение цен на нефть компенсировать значительным ростом добычи нефтепродуктов не получится, программа диверсификации экономики страны не приведет к быстрому результативному исходу, а на сокращение крупных социальных расходов в бюджете Азербайджана на 2020 год режим Ильхама Алиева не пойдет по политическим соображениям.